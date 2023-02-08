Путин: Около 4 млн жителей Афганистана нуждаются в срочной гуманитарной помощи

Ситуация в Афганистане остается очень сложной, порядка 4 млн его жителей нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Москва находится в постоянном контакте с Кабулом и делает все для совместного поиска решения этой проблемы. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с представителями по безопасности от разных стран, посвященной афганской проблематике.

«Ясно, что ситуация в стране лучше не становится, мы это видим. Гуманитарная ситуация обостряется, миллионы людей — четыре миллиона, по нашим данным, примерно, — в Афганистане нуждаются в срочной гуманитарной помощи», — подчеркнул он.

Он отметил, что Россия установила контакты с руководством Афганистана, ей известно о ряде проектов, с помощью которых можно стабилизировать экономику страны.