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Ру Тат
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Официальная хроника
8 февраля 2023  20:59

Путин: Около 4 млн жителей Афганистана нуждаются в срочной гуманитарной помощи

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Ситуация в Афганистане остается очень сложной, порядка 4 млн его жителей нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Москва находится в постоянном контакте с Кабулом и делает все для совместного поиска решения этой проблемы. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с представителями по безопасности от разных стран, посвященной афганской проблематике.

«Ясно, что ситуация в стране лучше не становится, мы это видим. Гуманитарная ситуация обостряется, миллионы людей — четыре миллиона, по нашим данным, примерно, — в Афганистане нуждаются в срочной гуманитарной помощи», — подчеркнул он.

Он отметил, что Россия установила контакты с руководством Афганистана, ей известно о ряде проектов, с помощью которых можно стабилизировать экономику страны.

#Владимир Путин #Афганистан
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