Путин ограничил уровень первичного структурного дефицита бюджета России

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уровень первичного структурного дефицита бюджета России. Изменения вносятся в Бюджетный кодекс РФ, говорится в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

Теперь размер первичного структурного дефицита будет определяться в процентах к ВВП на следующий год — на уровне 0,5%. Ранее он являлся фиксированной суммой.

Помимо этого, закон расширит полномочия Кабмина в части использования средств бюджета без одобрения парламента. Таким образом, к примеру, Правительство сможет направить до 1% ВВП на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан РФ, на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета ПФР, если цены на нефть упадут ниже базового уровня.

Правительство обладало таким правом и ранее — мера была временной и вводилась на период кризиса. Теперь она станет постоянной, что поможет оперативно балансировать бюджетную систему.