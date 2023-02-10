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Официальная хроника
10 февраля 2023  13:15

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

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Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», – рассказал представитель Кремля.

По его словам, глава государства сделает акцент на текущей ситуации. Также Песков пояснил, что Кремль пока не принял решение, будет ли аккредитовывать зарубежных журналистов на мероприятие.

#Владимир Путин #Послание Президента РФ Федеральному Собранию
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