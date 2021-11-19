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Общество
19 ноября 2021  15:00

Путин одобрил закон о зачислении в бюджет ПФР конфискованных средств коррупционеров

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Путин одобрил закон о зачислении в бюджет ПФР конфискованных средств коррупционеров
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, которым вводятся изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании. Новация увеличила список источников формирования доходов бюджета ПФР.

«Дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

#пенсионное страхование #владимир путин
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