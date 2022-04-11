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Политика
11 апреля 2022  16:11

Путин одобрил взаимное с Беларусью признание решений по нарушениям ПДД

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о соглашении с Беларусью о взаимном признании решений по административным правонарушениям в области дорожного движения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», — сказано в тексте распоряжения.

После достижения договоренности с белорусской стороной МВД России должно подписать от имени РФ указанное соглашение.

Россия и Беларусь продолжают взаимодействовать в качестве Союзного государства в рамках 28 программ, которые предусматривают в том числе и унификацию законодательства в некоторых сферах.

#Союзное государство #нарушение пдд #Владимир Путин
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