Путин одобрил взаимное с Беларусью признание решений по нарушениям ПДД

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о соглашении с Беларусью о взаимном признании решений по административным правонарушениям в области дорожного движения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», — сказано в тексте распоряжения.

После достижения договоренности с белорусской стороной МВД России должно подписать от имени РФ указанное соглашение.

Россия и Беларусь продолжают взаимодействовать в качестве Союзного государства в рамках 28 программ, которые предусматривают в том числе и унификацию законодательства в некоторых сферах.