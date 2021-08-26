Путин одобрил увеличение финансирования на социально-экономическое развитие Беслана

На мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Беслана, будет выделено дополнительное финансирование. Об этом стало известно по итогам встречи Президента России Владимира Путина с врио главы Северной Осетии — Алании Сергеем Меняйло. Мероприятие состоялось сегодня в Москве, сообщает сайт Кремля.

Меняйло доложил Президенту, что в сформированную программу по развитию Беслана внесены некоторые изменения. Программа уточнена и актуализирована. «На сегодняшний момент в нее входят 64 мероприятия. Четыре уже реализованы», — сообщил врио главы региона.

Основным пунктом программы, по словам Меняйло, стало создание музея патриотического воспитания и профилактики терроризма.

Врио главы региона также сообщил, что 40 мероприятий, которые запланированы и утверждены, не обеспечены финансированием. Среди них — дорожно-транспортная сеть Беслана, социальные составляющие, в том числе реабилитация пострадавших, их лечение и обучение. Объем необходимых средств составляет 800 млн рублей.

«Первый объект — это пантеон и сам музей. А остальные объекты мы построим, если вы такое поручение дадите — в первоочередном порядке и полном объеме обеспечить финансирование», — обратился с просьбой к главе государства Сергей Меняйло.

«Такое поручение обязательно будет», — заверил Президент врио главы региона, добавив, что «это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия».