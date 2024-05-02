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Экономика 2 мая 2024 17:02

Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС

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Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих сторон. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вносить незначительные корректировки в соглашение, а также подписать его после проведения переговоров сможет Министерство финансов России. Ожидается, что документ будет подписан в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на 8 мая.

«Считать целесообразным осуществить подписание соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением», — отмечается в тексте.

Принятие соглашения, отмечает пресс-служба Евразийской экономической комиссии, поспособствует снижению действий контролирующих служб и поможет сократить расходы бизнеса.

#Владимир Путин #еаэс
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