Путин одобрил подписание договора о выдаче между Россией и Сирией

Президент России Владимир Путин сегодня подписал распоряжение о подписании Договора между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о выдаче. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении поручено принять предложение Правительства РФ о подписании соответствующего договора.

Минюсту РФ поручено после достижения договоренностей с сирийской стороной подписать договор от имени Российской Федерации. В проект договора при этом допустимо вносить изменения, «не имеющие принципиального характера».