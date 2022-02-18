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Официальная хроника
18 февраля 2022  16:37

Путин одобрил подписание договора о выдаче между Россией и Сирией

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Президент России Владимир Путин сегодня подписал распоряжение о подписании Договора между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о выдаче. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении поручено принять предложение Правительства РФ о подписании соответствующего договора. 

Минюсту РФ поручено после достижения договоренностей с сирийской стороной подписать договор от имени Российской Федерации. В проект договора при этом допустимо вносить изменения, «не имеющие принципиального характера».

#Владимир Путин #Сирия
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