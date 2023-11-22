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Политика 22 ноября 2023 16:48

Путин одобрил подписание договора о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой

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Президент России Владимир Путин рекомендовал принять предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой. Распоряжение главы государства появилось на официальном портале правовой информации.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора <...> на высшем уровне», — говорится в документе.

#Владимир Путин #Венесуэла
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