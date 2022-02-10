Путин одобрил подписание договора между Россией и Таиландом о выдаче

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подписании договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение принято на основании предложения Правительства РФ.

Путин поручил Минюсту РФ подписать указанный договор от имени Российской Федерации после достижения договоренностей со второй стороной — Королевством Таиланд. В проект закона разрешено вносить изменения, «не имеющий принципиального характера».