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Официальная хроника
10 февраля 2022  19:58

Путин одобрил подписание договора между Россией и Таиландом о выдаче

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подписании договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение принято на основании предложения Правительства РФ.

Путин поручил Минюсту РФ подписать указанный договор от имени Российской Федерации после достижения договоренностей со второй стороной — Королевством Таиланд. В проект закона разрешено вносить изменения, «не имеющий принципиального характера».

#Владимир Путин
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