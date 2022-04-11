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Политика
11 апреля 2022  16:24

Путин одобрил образование Консультативного совета глав избирательных органов стран СНГ

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Президент РФ Владимир Путин принял предложение Правительства России о создании Консультативного совета руководителей избирательных органов стран — участниц СНГ, подписав соответствующее распоряжение.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов стран — участников Содружества Независимых Государств <...> Считать целесообразным осуществить подписание соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением, на заседании глав государств Содружества Независимых Государств», — сказано в тексте документа.

МИД РФ, согласно распоряжению, получает право в ходе переговоров о подписании соглашения самостоятельно вносить в его проект изменения, не носящие принципиального характера. 

 

#Владимир Путин #СНГ
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