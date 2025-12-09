Путин одобрил идею применения ИИ для поддержки языков народов России
Президент России Владимир Путин одобрил идею применения искусственного интеллекта для поддержки языковых моделей языков народов страны. Об этом сообщает РИА Новости.
«Идея очень хорошая – использовать искусственный интеллект для поддержки языковых моделей. Это точно совершенно… Для нас это важно, и это, конечно, нужно делать», – отметил Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Глава государства подчеркнул, что сохранение языкового многообразия является важным элементом национальной силы. Он добавил, что когда человек имеет возможность заниматься своим родным языком, это положительно влияет и на межнациональное общение.
«Тогда и язык межнационального общения тоже будет идти по-другому – с удовольствием и без всякого нажима», – заявил российский лидер.