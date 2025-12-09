Путин одобрил идею применения ИИ для поддержки языков народов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин одобрил идею применения искусственного интеллекта для поддержки языковых моделей языков народов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Идея очень хорошая – использовать искусственный интеллект для поддержки языковых моделей. Это точно совершенно… Для нас это важно, и это, конечно, нужно делать», – отметил Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства подчеркнул, что сохранение языкового многообразия является важным элементом национальной силы. Он добавил, что когда человек имеет возможность заниматься своим родным языком, это положительно влияет и на межнациональное общение.

«Тогда и язык межнационального общения тоже будет идти по-другому – с удовольствием и без всякого нажима», – заявил российский лидер.