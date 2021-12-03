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Официальная хроника
3 декабря 2021  09:54

Путин: Одна из главных задач российских юристов — разработка качественных законопроектов

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Перед юридическим корпусом России стоят серьезные задачи, главная из них — разработка качественных законопроектов, подчеркнул, поздравляя юристов с профессиональным праздником, Президент РФ Владимир Путин. Телеграмма главы государства опубликована пресс-службой Кремля.

«Сегодня перед юридическим корпусом страны стоят серьезные, востребованные задачи, главные из которых ‒ разработка качественных проектов законов и подзаконных актов, совершенствование правоприменительной практики и противодействие коррупции, юридическое просвещение и подготовка квалифицированных специалистов, оказание бесплатной правовой помощи гражданам», — заметил он.

Путин также поздравил ветеранов юстиции, которые посвятили свою жизнь служению закону. День юриста объединяет профессионалов своего дела, выбравших сложную работу по защите законных прав и интересов граждан, направленную на защиту российской государственности.

В заключение Президент пожелал всем работникам сферы успехов, здоровья и всего самого доброго.

#путин владимир #поздравление
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