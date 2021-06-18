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18 июня 2021  17:18

Путин очно выступит на съезде партии «Единая Россия»

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Глава Российской Федерации Владимир Путин 19 июня будет лично присутствовать на съезде партии «Единая Россия», заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
«Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде „Единой России“, который пройдет со всеми ковидными ограничениями, — сказал Песков. — Ожидаем его важное и содержательное выступление».
Встреча членов партии с главой государства пройдет со строгим соблюдением всех принятых эпидемиологических требований.
Представитель Кремля отметил, что такая необходимость продиктована нынешними условиями. 
На съезде «Единой России» в Москве будут утверждены списки кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной кампании.
По закону, все партии обязаны провести предвыборные съезды, проходящие в очном режиме, и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. 
Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября 2021 года.

#единая россия #владимир путин #выборы в госдуму рф #съезд
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