Путин очно выступит на съезде партии «Единая Россия»

Глава Российской Федерации Владимир Путин 19 июня будет лично присутствовать на съезде партии «Единая Россия», заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде „Единой России“, который пройдет со всеми ковидными ограничениями, — сказал Песков. — Ожидаем его важное и содержательное выступление».

Встреча членов партии с главой государства пройдет со строгим соблюдением всех принятых эпидемиологических требований.

Представитель Кремля отметил, что такая необходимость продиктована нынешними условиями.

На съезде «Единой России» в Москве будут утверждены списки кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной кампании.

По закону, все партии обязаны провести предвыборные съезды, проходящие в очном режиме, и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября 2021 года.