Путин оценил время подлета запущенных из Украины ракет до Москвы

Президент России Владимир Путин оценил время, которое понадобится запущенным из Харькова ракетам НАТО, чтобы долететь до Москвы. Подобное оружие может появиться там в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска (с 2016 года — Днепр — прим. Т-и) до центральной части России, до Москвы, уменьшится до семи — десяти минут. Это для нас красная линия или нет?» — задал Президент РФ риторический вопрос в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Путин сравнил ситуацию с возможным размещением ракет на Кубе, которым понадобится 15 минут, чтобы достичь столицы США Вашингтона. По его словам, чтобы подлетное время уменьшилось до семи — десяти минут, ракеты придется разместить у северной границы Мексики или южной границы Канады.

Российский лидер заметил, что «кто-то вообще должен об этом подумать» и оценить озабоченность РФ расширением НАТО и приближением инфраструктуры альянса к ее границам.

Вместе с тем Владимир Путин выразил уверенность в том, что гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс отсутствуют. При это он назвал «умными» тех жителей этой страны, которые настроены против вступления в НАТО. По его мнению, они не желают становиться «пушечным мясом» и «разменной монетой».