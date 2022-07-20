Путин оценил возможность встречи с Зеленским

На этапе очных переговоров Москвы и Киева в Стамбуле удалось достичь договоренностей, но затем украинская сторона их отвергла и отказалась продолжать диалог, заявил Президент РФ Владимир Путин. Комментируя возможность встречи с украинским лидером он подчеркнул, что «такого желания у киевских властей нет».

«Президент Эрдоган много делает для того, чтобы создать необходимые условия с целью нормализации ситуации. Вот известные переговоры в Стамбуле были, когда мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать. Но как известно, после этого и после того как создать эти условия наши войска отошли из центра Украины, из Киева, киевские власти отказались от исполнения этих соглашений», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Иран. (цитата по РИА Новости).

Кроме Турции, посредником в переговорах готовы выступить Саудовская Аравия и ОАЭ, которым Россия благодарна за возможности урегулирования конфликта, однако «конечный результат» зависит не от посредников, а от желания сторон исполнять договоренности, добавил Путин.

«Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», – подытожил он.

Напомним, Киев вышел из переговоров с Москвой по указу Владимира Зеленского, который заявил, что продолжит разговор по урегулированию конфликта только после того, как российские военные покинут Донбасс. В Стамбуле российская сторона передала свои условия по урегулированию конфликта, что подтверждали представители киевской делегации, однако позднее Зеленский заявил, что не видел этого документа.