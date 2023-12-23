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Путин оценил вклад «Справедливой России» в сплочение общества
Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» стремится работать на сплочение общества и консолидацию всех патриотических сил для успешного развития России. Эта работа исключительно важна, особенно в условиях вызовов, с которыми столкнулась наша страна. Об этом в приветствии к участникам XIII съезда партии заявил Президент России Владимир Путин.
«Объединяя своих сторонников вокруг ценностей социальной справедливости и патриотизма, ваша партия является одной из ведущих политических сил страны. За минувшие годы она прошла большой путь, реальными делами и начинаниями завоевала доверие граждан», — заметил глава государства.
Он подчеркнул, что инициативы «Справедливой России» направлены на повышение качества жизни граждан, защиту их прав и интересов, традиционно-нравственных идеалов. Крайне важна помощь, которую члены партии оказывают участникам спецоперации, и внимание, которое они уделяют восстановлению мирной жизни в новых регионах.
«И, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку. Рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа», — заключил Президент.
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