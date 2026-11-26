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Президент России Владимир Путин привел показ фильмов режиссеров из Брунея на Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар» в качестве примера развития культурных связей двух стран. Об этом он заявил 25 ноября по итогам переговоров с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом в Кремле.

Российский лидер отметил, что Россия и Бруней намерены продолжать гуманитарное сотрудничество и поощрять обмены в области науки, образования, здравоохранения и спорта, а также по линии молодежных и религиозных организаций.

«Из года в год углубляются культурные и гуманитарные связи между Россией и Брунеем», – подчеркнул Путин.

Показы брунейских фильмов состоялись 8 сентября в рамках XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». Университет Брунея-Даруссалама представил пять короткометражных картин.

Помимо кинопоказов, в деловую программу фестиваля вошел мастер-класс «Кинообразование в Султанате Бруней». Его провел доцент факультета искусств и социальных наук Университета Брунея-Даруссалама Юн Лю. Также представитель университета вошел в экспертную комиссию международного питчинга кинопроектов 2026 года.

По итогам переговоров Владимир Путин и Хассанал Болкиах приняли совместную декларацию о повышении уровня отношений России и Брунея до стратегического партнерства. В 2026 году страны отмечают 35-летие установления дипломатических отношений.