news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
10 июня 2021  15:20

Путин оценил состояние российской экономики после пандемии

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым отметил, что экономика страны восстанавливается, несмотря на то, что не все последствия пандемии коронавируса на сегодняшний момент устранены. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба еще с этой болезнью продолжается. Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — отметил глава государства в начале встречи. 

Он попросил министра дать оценку состоянию отечественной промышленности на сегодняшний день.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное