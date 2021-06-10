Путин оценил состояние российской экономики после пандемии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым отметил, что экономика страны восстанавливается, несмотря на то, что не все последствия пандемии коронавируса на сегодняшний момент устранены. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба еще с этой болезнью продолжается. Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — отметил глава государства в начале встречи.

Он попросил министра дать оценку состоянию отечественной промышленности на сегодняшний день.