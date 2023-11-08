Путин оценил реакцию России и КНР на действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

США, руководствуясь собственными корыстными интересами, пытаются полностью втянуть НАТО в создание напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия и КНР реагируют на это спокойно и взвешенно, заявил на встрече с замглавы Центрального военного совета Китая Чжан Юся Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что между Россией и Китаем нет военного союза, отношения двух стран носят конструктивный характер и в противовес НАТО являются значимым фактором для стабилизации международной обстановки.

«Мы все это видим и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего из Китайской Народной Республики, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям. Проводим их на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается», — заметил глава государства.

Путин напомнил, что в следующем году к России перейдет председательство в БРИКС и выразил надежду, что КНР поможет в продвижении «повестки, которая представляется нам наиболее целесообразной и перспективной и будет отвечать интересам всех стран — участниц этого объединения».