Путин оценил работу ИИ над повышением качества судейства в спорте

Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину на выставке Сбера, посвященной ИИ, рассказали, как с помощью искусственного интеллекта можно сделать судейство во время проведения спортивных матчей наиболее объективным. После этого глава государства прокомментировал данное в будущем нововведение.

«Ключевая задача состоит в объективизации судейства. Специалисты благодаря ИИ пытаются объективизировать такой субъективный критерий, как «артистичность», – сообщили Путину на выставке ИИ.

«Спасибо большое, это делает спорт прозрачным, значит, более интересным, честным», – сказал Глава страны.

Кроме того, Президенту предоставили анализ развития ИИ не только в России, но и в других странах. Также рассказали, как применить данный инструмент в системе государственного управления.