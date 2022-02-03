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Официальная хроника
3 февраля 2022  20:32

Путин оценил проблему въезда в Россию иностранных специалистов

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В России существуют проблемы с въездом в страну иностранных специалистов. Это известно властям, и они готовы пойти по пути либерализации в данном вопросе, но в рамках эпидрекомендаций. Об этом на встрече с членами «Деловой России» рассказал Президент России Владимир Путин.

Данную тему поднял генеральный директор холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко. По его словам, въезд специалистов из-за рубежа в период пандемии значительно усложнился. В среднем даже при поддержке Минпромторга сроки растягиваются до двух-трех месяцев. В связи с этим он попросил главу государства помочь в решении данной проблемы.

В ответ Владимир Путин напомнил, что с такими проблемами сталкивается не только металлургия. Иностранные специалисты требуются на стройках и в других сферах деятельности.

«Мы понимаем эти вопросы, но вынуждены действовать в рамках рекомендаций соответствующих специалистов-эпидемиологов. Хотя я понимаю, мы пойдем, уже идем по пути либерализации использования иностранной рабочей силы», — цитирует Президента пресс-служба Кремля.

#Владимир Путин #иностранные граждане #въезд в россию
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