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Общество
5 декабря 2021  19:36

Путин оценил помощь волонтеров в период пандемии Covid-19

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Во время пандемии российские волонтеры взяли на себя огромную нагрузку и вместе с ней — большую ответственность. Об этом на международном форуме «Мы вместе 2021» заявил Президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что добровольцы рисковали своим здоровьем и жизнью, помогая нуждающимся.

«Мы знаем, какую огромную, действительно огромную, большую нагрузку, ответственность взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

#Волонтеры #день волонтера
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