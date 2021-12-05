Путин оценил помощь волонтеров в период пандемии Covid-19

Во время пандемии российские волонтеры взяли на себя огромную нагрузку и вместе с ней — большую ответственность. Об этом на международном форуме «Мы вместе 2021» заявил Президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что добровольцы рисковали своим здоровьем и жизнью, помогая нуждающимся.

«Мы знаем, какую огромную, действительно огромную, большую нагрузку, ответственность взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.