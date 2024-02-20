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Политика 20 февраля 2024 18:41

Путин оценил идею упростить въезд иностранцам, поддерживающим традиционные ценности

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Президент России Владимир Путин считает хорошей идею упростить въезд иностранцам, поддерживающим традиционные ценности. Однако здесь могут возникнуть трудности, заметил он на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Идея хорошая — ориентироваться на традиционно-нравственные ценности при приеме людей, которые хотят у нас здесь жить. Только как определить, каких реально ценностей человек придерживается?» — заметил глава государства в ответ на предложение студентки из Италии.

По ее мнению, эту задачу должна взять на себя миграционная служба.

Президент также заявил, что «подушка безопасности» для традиционных ценностей оказалась большой и надежной даже в недружественных странах. Поэтому даже там у России много союзников, поддерживающих ее идеи. Однако чтобы взять это за ориентир для миграционной политики нужен индивидуальный подход. «И наши миграционные службы пока до этого, конечно, не доросли», – заключил он.

#Владимир Путин #въезд в россию
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