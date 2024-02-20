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Путин оценил идею упростить въезд иностранцам, поддерживающим традиционные ценности
Президент России Владимир Путин считает хорошей идею упростить въезд иностранцам, поддерживающим традиционные ценности. Однако здесь могут возникнуть трудности, заметил он на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Идея хорошая — ориентироваться на традиционно-нравственные ценности при приеме людей, которые хотят у нас здесь жить. Только как определить, каких реально ценностей человек придерживается?» — заметил глава государства в ответ на предложение студентки из Италии.
По ее мнению, эту задачу должна взять на себя миграционная служба.
Президент также заявил, что «подушка безопасности» для традиционных ценностей оказалась большой и надежной даже в недружественных странах. Поэтому даже там у России много союзников, поддерживающих ее идеи. Однако чтобы взять это за ориентир для миграционной политики нужен индивидуальный подход. «И наши миграционные службы пока до этого, конечно, не доросли», – заключил он.
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