Путин оценил идею библиотеки цифрового образовательного контента для языков РФ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов оценил идею создания библиотеки цифрового образовательного контента для языков народов России. Такое предложение выдвинул участвовавший в организованной по видеосвязи беседе учитель вепсского языка.

«Вы сказали, что развитие национальной культуры народов России, изучение родных языков не мешает единству, по сути, многонациональной российской нации, не мешает единству наших образовательных платформ. Наоборот, это только все будет подтверждать это единство. Поэтому я полностью с вами согласен», – заметил глава государства (цитата по ТАСС).

В этом контексте Путин поделился своим видением истории страны, сославшись на исторические и археологические исследования. «Славянские и угро-финские племена в древние времена жили вместе, практически бок о бок, фактически на одной территории. И <...> вот эти раскопки показывают, что угро-финские и славянские племена почти не воевали друг с другом практически», – сказал он.

Вепсский язык – язык вепсов, входящий в северную подветвь прибалтийско-финских языков финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Вепсы под названием «весь» упоминаются в «Повести временных лет», а впервые данный этнос фигурирует у готского историка VI века Иордана, который пишет о временах IV века.