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Экономика 29 октября 2026 12:20

Путин оценил долю рубля в торговле со странами Африки в 85%

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Доля расчетов в рублях в торговле России с государствами Африки достигает 85%. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании третьего по счету саммита Россия – Африка.

«Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%», – поделился своим видением ситуации глава российского государства.

При этом Путин обратил внимание на значение надежных и бесперебойных каналов взаиморасчетов в национальных валютах для продвижения экономического и инвестиционного партнерства РФ со странами Африки.

Эти меры, по оценке российского лидера, позволяют защитить экономические обмены от внешнего влияния, а также делают их более устойчивыми к колебаниям мировой экономической и политической конъюнктуры.

Основные идеи нынешнего саммита Россия – Африка – всестороннее расширение российско-африканского сотрудничества и укрепление суверенитета африканских государств, отмечает пресс-служба Кремля.

#африка #Владимир Путин
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