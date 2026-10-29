Путин оценил долю рубля в торговле со странами Африки в 85%

Доля расчетов в рублях в торговле России с государствами Африки достигает 85%. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании третьего по счету саммита Россия – Африка.

«Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%», – поделился своим видением ситуации глава российского государства.

При этом Путин обратил внимание на значение надежных и бесперебойных каналов взаиморасчетов в национальных валютах для продвижения экономического и инвестиционного партнерства РФ со странами Африки.

Эти меры, по оценке российского лидера, позволяют защитить экономические обмены от внешнего влияния, а также делают их более устойчивыми к колебаниям мировой экономической и политической конъюнктуры.

Основные идеи нынешнего саммита Россия – Африка – всестороннее расширение российско-африканского сотрудничества и укрепление суверенитета африканских государств, отмечает пресс-служба Кремля.