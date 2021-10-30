Путин оценил дефицит бюджетов стран G20

40% дефицита всех государств G20 в период 2020 и 2021 годов придется на Соединенные Штаты. Таким мнением, выступая на саммите «двадцатки», поделился Президент России Владимир Путин.

«Хотел бы отметить, 40% дефицита бюджетов всех стран „двадцатки“ за 2020–2021 годы придется на Соединенные Штаты. Говорю об этом, потому что мы все прекрасно понимаем, от положения в этой экономике зависит вся мировая», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что с 2017 по 2019 год дефицит бюджетов G20 держался в среднем на уровне 3,8%, а за период пандемии в 2020 году повысился до 11,2%.

«А в этом году хоть и снизился, но все-таки остается на достаточно высоком уровне — 8,7%», — добавил Владимир Путин.