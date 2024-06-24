Путин: Очень важно, что форум «Инженеры будущего» привлекает одаренную молодежь

Фото: пресс-служба Кремля

XII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» собирает на одной площадке руководителей и специалистов крупнейших индустриальных корпораций, машиностроительных, оборонных предприятий, ученых, преподавателей, учащихся профильных вузов, сказал Президент Владимир Путин в телеграмме-приветствии, направленной участникам мероприятия и опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства назвал символичным то, что тульская земля, которая всегда славилась своими крепкими традициями оружейного дела, настоящими мастерами и рабочими династиями, принимает у себя форум уже третий год подряд.

Также Путин назвал очень важным то, что площадка привлекает одаренную молодежь к решению актуальных технических задач и открывает им большие перспективы для применения знаний и творческих сил, вдохновляет на неординарные идеи, способствует популяризации инженерных и рабочих профессий, которые сегодня особенно востребованы страной, поскольку Россия реализует масштабные планы по наращиванию производственного потенциала на качественно новом технологическом уровне.