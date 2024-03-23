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Общество 23 марта 2024 19:13

Путин обязал все образовательные учреждения размещать на зданиях российский флаг

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Путин обязал все образовательные учреждения размещать на зданиях российский флаг
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Все российские образовательные учреждения должны будут с нового учебного года размещать на своих зданиях и территориях государственный флан РФ. Закон подписал Президент Владимир Путин.

«Внести в часть вторую статьи 4 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ „О Государственном флаге РФ“ <...> изменение, заменив слово „общеобразовательных“ словом „образовательных“», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Изменения были одобрены Госдумой 19 марта 2024 года, Совфедом – 20 марта.

#Владимир Путин
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