Путин обязал все образовательные учреждения размещать на зданиях российский флаг

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Все российские образовательные учреждения должны будут с нового учебного года размещать на своих зданиях и территориях государственный флан РФ. Закон подписал Президент Владимир Путин.

«Внести в часть вторую статьи 4 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ „О Государственном флаге РФ“ <...> изменение, заменив слово „общеобразовательных“ словом „образовательных“», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Изменения были одобрены Госдумой 19 марта 2024 года, Совфедом – 20 марта.