Путин обязал Правительство и Центробанк поддержать обрабатывающую промышленность

В России по итогам текущего, 2025 года объем производства в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности не должен опуститься ниже уровня прошлого, 2024 года.

Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 22 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Дополнительные меры должно принять Правительство страны вместе с Банком России. При этом следует обратить внимание на дополнительное стимулирование спроса на промпродукцию, а также на стимулирование инвестиционной деятельности.

В последнем случае речь идет в том числе о финансировании в необходимом объеме механизмов государственной поддержки (в первую очередь – кластерной инвестиционной платформы и промышленной ипотеки) и об оперативной реализации механизмов поддержки приоритетных проектов в промышленности.

Срок исполнения поручения – 1 августа этого года. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.