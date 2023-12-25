Путин обязал педагогов формировать у учащихся чувство патриотизма

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает педагогов формировать у учащихся чувство патриотизма и закрепляет присутствие традиционных ценностей в системе образования. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, поправки, внесенные в закон «Об образовании», уточняют, что под упомянутыми в его тексте духовно-нравственными ценностями имеются в виду именно «традиционно российские» духовно-нравственные ценности и что государственная политика РФ в сфере образования должна соответствовать этим ценностям.

Кроме того, новелла обязывает педагогов осуществлять свою деятельность «на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Помимо этого, на преподавателей возлагается обязанность «формировать <…> у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению».

Детям также должно прививаться «взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа России». Еще предполагается, что у них следует развивать ответственное отношение к «добровольческой (волонтерской) деятельности».

Закон был принят Государственной Думой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 22 декабря этого года. Он вступает в силу со дня его официального опубликования.