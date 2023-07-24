Банки обяжут возмещать клиентам деньги, похищенные мошенниками

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки проверять денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Также он обязал возмещать средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Средства должны быть возмещены гражданам в течение 30 дней после получения заявления клиента, при трансграничном переводе срок возврата средств увеличивается до 60 дней, говорится в указе.

Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.