Путин объявил о запуске нового сайта о заповедниках России

Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, где будет размещаться информация о работе российских заповедников. По его словам, это еще один шаг к знакомству заинтересованных людей с богатством природы России.

«Это касается и флоры, и фауны, и познакомиться с работой заповедных зон. Я думаю, что будет интересно. Это будет в открытом доступе», – цитирует главу государства РИА Новости.

Он напомнил, что 13% природной территории России защищается государством и страна, несомненно, находится в числе мировых лидеров в этом направлении.

«Наша работа в этом плане выведена в полном смысле этого слова на государственный уровень. Мы этим занимаемся системно, в течение многих десятилетий», – подчеркнул Путин.

11 января в России ежегодно отмечается День заповедников и национальных парков.