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Путин объявил минуту молчания в память о погибших героях СВО
Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о падших героях специальной военной операции.
«Весь народ склоняется перед Вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих падших героев. Объявляется минута молчания», - сказал Путин во время Послания Федеральному собранию.
Также глава государства поблагодарил всех, кто отстаивает сейчас интересы Отечества.
«Защита и укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям и прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы. Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнила военных испытаний, ежедневно рискует жизнью», - подчеркнул российский лидер.
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