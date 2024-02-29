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Политика 29 февраля 2024 12:39

Путин объявил минуту молчания в память о погибших героях СВО

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Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о падших героях специальной военной операции.

«Весь народ склоняется перед Вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих падших героев. Объявляется минута молчания», - сказал Путин во время Послания Федеральному собранию.

Также глава государства поблагодарил всех, кто отстаивает сейчас интересы Отечества.

«Защита и укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям и прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы. Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнила военных испытаний, ежедневно рискует жизнью», - подчеркнул российский лидер.

#Послание Президента-2024
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