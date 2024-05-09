Путин объявил минуту молчания после речи на Параде Победы

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания после своей речи на Красной площади перед парадными расчетами и гостями, пришедшими на парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и террактов неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию! Объявляется минута молчания», – сказал глава государства.

Трансляция идет в телеграм-канале Кремля.