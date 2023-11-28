Путин объявил минуту молчания на русском народном соборе в память о погибших в СВО героях

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Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. Глава государства отметил, что многие представители организации находятся сейчас на Донбассе и в Новороссии среди волонтеров и добровольцев, в рядах воинских подразделений, которые стоят на защите Родины.

«Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев. Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память. [Объявляется] минута молчания», – сказал Президент.

Центральная тема проводимого форума – «Настоящее и будущее русского мира». В работе собора принимают участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и других централизованных религиозных организаций России, органов госвласти, общественных объединений, деятели науки и культуры.