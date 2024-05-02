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Общество 2 мая 2024 18:58

Путин объявил благодарности татарстанцам за проведение KazanForum и строительство М12

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Замруководителя Аппарата Кабмина Татарстана — управляющий делами Сергей Коростелев награжден почетной грамотой Президента России за проведение международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Указ, подписанный Президентом Владимиром Путиным, появился на официальном портале правовой информации.

Кроме того, поощрены татарстанцы, участвовавшие в строительстве автодороги М12 «Восток». Почетная грамота Президента присуждена директору дивизиона ООО «Казань-Телематика» Линару Вагапову, двум замгендиректора строительной компании «Автодор» — Дамиру Сайфутдинову и главному инженеру Эдуарду Идрисову, а также директору Казанского филиала ГК «Российские автомобильные дороги» Руслану Мусину.

Кроме того, ряду рабочих «Автодора» объявлена благодарность Президента:

Айрату Адиятуллину — монтажнику наружных трубопроводов;
Андрею Брылкову — машинисту бульдозера;
Александру Кильдюшеву — электромонтажнику по кабельным сетям;
Степану Пичугину — дорожному рабочему;
Петру Савлюкову и Сергею Федорову — монтажникам по монтажу стальных и железобетонных конструкций;
Константину Федотову — машинисту укладчика асфальтобетона.

#Трасса м12 #KazanForum #награждение #Владимир Путин
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