Путин объявил благодарности татарстанцам за проведение KazanForum и строительство М12

Замруководителя Аппарата Кабмина Татарстана — управляющий делами Сергей Коростелев награжден почетной грамотой Президента России за проведение международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Указ, подписанный Президентом Владимиром Путиным, появился на официальном портале правовой информации.

Кроме того, поощрены татарстанцы, участвовавшие в строительстве автодороги М12 «Восток». Почетная грамота Президента присуждена директору дивизиона ООО «Казань-Телематика» Линару Вагапову, двум замгендиректора строительной компании «Автодор» — Дамиру Сайфутдинову и главному инженеру Эдуарду Идрисову, а также директору Казанского филиала ГК «Российские автомобильные дороги» Руслану Мусину.

Кроме того, ряду рабочих «Автодора» объявлена благодарность Президента:

— Айрату Адиятуллину — монтажнику наружных трубопроводов;

— Андрею Брылкову — машинисту бульдозера;

— Александру Кильдюшеву — электромонтажнику по кабельным сетям;

— Степану Пичугину — дорожному рабочему;

— Петру Савлюкову и Сергею Федорову — монтажникам по монтажу стальных и железобетонных конструкций;

— Константину Федотову — машинисту укладчика асфальтобетона.