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Общество
2 ноября 2021  14:01

Путин объявил благодарность вице-президенту Федерации настольного тенниса РТ

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Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности вице-президенту региональной общественной организации «Федерации настольного тенниса Республики Татарстан» Геннадию Аргакову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, объявить благодарность Президента Российский Федерации...», — содержится в тексте распоряжения.

Также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность была объявлена начальнику Министерства экономического развития РФ Алексею Васильченко, генеральному директору «Издательство ВЕЧЕ» города Москва Леониду Палько и другим.

Кроме того, за большой вклад в подготовку общественно значимых мероприятий почетной грамотой Президента РФ наградили президента всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Евгения Козеева.

#Владимир Путин #благодарность президента рф
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