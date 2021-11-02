Путин объявил благодарность вице-президенту Федерации настольного тенниса РТ

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности вице-президенту региональной общественной организации «Федерации настольного тенниса Республики Татарстан» Геннадию Аргакову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, объявить благодарность Президента Российский Федерации...», — содержится в тексте распоряжения.

Также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность была объявлена начальнику Министерства экономического развития РФ Алексею Васильченко, генеральному директору «Издательство ВЕЧЕ» города Москва Леониду Палько и другим.

Кроме того, за большой вклад в подготовку общественно значимых мероприятий почетной грамотой Президента РФ наградили президента всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Евгения Козеева.