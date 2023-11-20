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Путин объявил благодарность Ринату Садыкову
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность министру по делам молодежи Татарстана Ринату Садыкову за вклад в организацию и проведение гуманитарных миссий с Донбассом в условиях спецоперации.
Отмечается личный вклад министра в налаживание и развитие интеграционного сотрудничества с новыми регионами при организации отдыха детей из ЛНР в детских лагерях РТ, в координации работы по обеспечению спецоборудованием и обмундированием бойцов СВО, а также гуманитарные поездки в Лисичанск и Рубежное.
Добавим, что молодежные организации Татарстана активно участвуют в гуманитарных миссиях на территории новых регионов. Среди участников многих гуманитарных миссий – движение «Форпост», «Молодая гвардия Единой России» Татарстана, студенческие отряды, Всероссийский студенческий корпус спасателей РТ.
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