Политика 9 мая 2026 01:05

Путин объявил благодарность Начвину и наградил Минуллину почетной грамотой

Президент России Владимир Путин
Фото: © «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин своим распоряжением объявил благодарность главе Минцифры Татарстана Илье Начвину и удостоил почетной грамоты руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талию Минуллину.

И Илья Начвин, и Талия Минуллина отмечены за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Из связанных с Татарстаном лиц глава государства также объявил благодарность заместителю главного инженера Горьковской железной дороги Евгению Ананьину и заместителю главного ревизора по безопасности движения поездов ГЖД Олегу Касимову.

Кроме того, почетными грамотами награждены профессор-консультант кафедры Института психологии и образования Казанского федерального университета Леонид Попов (за «заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу») и помощник Раиса РТ Газинур Бакиров (за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»).

#Талия Минуллина #минцифры рт #Владимир Путин #благодарность президента рф
