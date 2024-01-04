news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин объявил благодарность начальнику отдела Росреестра по Татарстану
Скопировать ссылку
Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану
Начальник финансово-экономического отдела Управления Росреестра по Татарстану Диля Муртазина удостоена благодарности Президента России Владимира Путина. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Представительница республики отмечена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Напомним, что накануне Путин наградил генерального директора «Идел-Пресс».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2