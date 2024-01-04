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Общество 4 января 2024 13:19

Путин объявил благодарность начальнику отдела Росреестра по Татарстану

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Путин объявил благодарность начальнику отдела Росреестра по Татарстану
Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану

Начальник финансово-экономического отдела Управления Росреестра по Татарстану Диля Муртазина удостоена благодарности Президента России Владимира Путина. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Представительница республики отмечена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что накануне Путин наградил генерального директора «Идел-Пресс».

#Владимир Путин #награждение #Управление Росреестра по РТ
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