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Путин объяснил рост цен на ряд товаров в России
Рост цен на различные товары в России объясняется рядом объективных и субъективных причин. Об этом во время прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин.
«По поводу роста цен существуют причины объективного и субъективного характера. Первое. Предложение на рынке должно соответствовать платежеспособности населения. А доходы людей у нас росли в большем темпе, чем объем товаров», — начал свой ответ Путин.
В пример, по словам главы государства, можно привести ситуацию с молоком, когда его среднее потребление в стране превышает прирост производительности. Такая же ситуация сложилась с мясом и рядом других товаров. Для решения этой проблемы нужны новые решения в конкретных областях экономики, уверен Президент.
«Вторая причина — урожай. Третья — рост мировых цен на некоторые продукты. Свое значение имеют и внешние санкции. Они не имеют ключевой роли, но тем не менее отражаются, потому что дорожает логистика», — продолжил Путин.
Говоря о субъективных причинах роста цен, российский лидер упомянул мнение некоторых экспертов относительно недоработок Центробанка, который мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ключевой ставкой.
«Рост цен — это вещь неприятная и плохая. Но, сохраняя макроэкономические показатели, надеюсь, что мы с этим справимся», — заключил Путин.
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