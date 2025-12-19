Путин объяснил причины роста цен на продукты при невысоком увеличении зарплат

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил причины высокого роста цен при невысоком увеличении заработных плат.

Глава государства согласился с тем, что такая проблема имеет место. По его словам, средние цифры часто не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни. Однако на траты влияет и состав продуктовой корзины. К примеру, если там преимущественно мясо курицы, то это отражается на бюджете семьи, и «ничего хорошего в этом нет».

«Но, кстати, я обращаю внимание на то, что мы в прошлом или позапрошлом году критически оценивали действия наших коллег из Правительства, когда резко подскочили цены на яйцо. Сейчас цены снизились чуть ли не на 16%, это все-таки тоже факторы. Но безо всяких сомнений мы должны внимательно наблюдать за тем, что происходит в каждом сегменте и с каждыми группами населения», – сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул необходимость поддерживать доходы семей.

«Дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января следующего года. Например, из выплаченных 13% НДФЛ на доходы физических лиц в семьях с низкими доходами большая часть будет возвращаться обратно в семью. В принципе, я надеюсь, что это будет реальный способ поддержки», – напомнил он.

Президент также подчеркнул, что меры поддержки не должны снижать общий доход семьи при росте трудовых доходов.

«При повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу Правительство обратить на это самое пристальное внимание. Бессмысленно это делать, потому что бюджетное ничего не зарабатывает – мы только дестимулируем людей к трудовой деятельности», – подытожил он.