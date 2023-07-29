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Политика 29 июля 2023 00:55

Путин объяснил, почему Запад стремится втянуть Украину в НАТО

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Путин объяснил, почему Запад стремится втянуть Украину в НАТО
Фото: kremlin.ru

Независимость Украины базируется на декларации о нейтралитете. Поэтому ее втягивание в военный альянс несет фундаментальную угрозу безопасности России. Об этом на встрече с группой африканских лидеров заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Напомню, что Киев получил свою самостоятельность и независимость при распаде СССР на основе декларации о независимости. А в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение», — подчеркнул он.

Поэтому втягивание Украины в НАТО создает фундаментальную угрозу безопасности России. «Продвижение инфраструктуры военного блока, который к нам настроен фактически враждебно, к нашим границам неприемлемо», — заключил Президент.

#Владимир Путин #НАТО #Украина
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