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Политика 13 июля 2025 15:31

Путин объяснил, почему сначала хотел отказаться от президентского поста

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Путин объяснил, почему сначала хотел отказаться от президентского поста
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с тогдашним лидером страны Борисом Ельциным сначала сказал, что не готов быть главой государства. Об этом он рассказал в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано», — поделился российский лидер.

Он также отметил, что страна в то время сталкивалась с множеством острых и жизненно важных проблем, требующих немедленного вмешательства. Путин добавил, что уже тогда задумывался о значении президентской роли и своей способности справиться с поставленными задачами.

«Но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — подытожил он.

#Владимир Путин #борис ельцин #президент России
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