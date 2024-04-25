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Путин объяснил, почему Россия не мешает зарубежным компаниям работать в нашей стране
Президент Владимир Путин не согласился с тем, что если российским компаниям мешают работать за рубежом, то и иностранным компаниям нужно всегда мешать работать в России. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
«Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из Древнего права понятно, что там: сделать то же самое, что тебе делают, если грубо сказать. Нам нужно смотреть, что нам выгодно и что невыгодно — в целом для экономики», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что иногда запреты выгодны, чтобы поставить на место тех, кто нам запрещают, однако нельзя делать из этого панацею, если Россия хочет обеспечить собственный рынок.
Президент принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
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