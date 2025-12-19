Путин объяснил, почему пособие по уходу за ребенком выплачивается до полутора лет

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается до полутора лет из-за ограничений бюджета. Об этом во время прямой линии сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Вопрос только в ограничениях бюджета. Других оправданий нет. Правительство должно будет подумать, как это решить», – заявил глава государства.

Он отметил, что сейчас активно ведется реновация детских садов, и обратил внимание регионов страны на необходимость создания ясельных групп.

Кроме того, Путин сказал, что надо увеличить время пребывания ребенка в детском саду.

«Но это увеличит количество педагогов и воспитателей. Надо их набрать и дать дополнительные ставки. Надо думать, как решать вопрос разрыва между полуторагодовалым и трехлетним ребенком», – добавил Президент.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин в формате прямого эфира подводит итоги уходящего года. В 2025 году встреча снова проходит в объединенном формате: задать вопросы могут как представители СМИ, так и граждане.