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Путин объяснил, почему не поедет на саммит G-20 в Бразилии
Президент РФ Владимир Путин сказал, что не поедет на саммит G-20, который в этом году пройдет в Бразилии, чтобы не срывать мероприятие.
«Двадцатка (G-20 – прим. «Т-и») – это хороший форум, он полезный в целом, если его, конечно, не политизировать, если дальше не будут политизировать, там попытки были разного рода», – отметил Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
Он напомнил также, что G-20 изначально создавали как «чисто экономическую платформу». Если «двадцатка» и дальше будет развиваться только в экономическом ключе, то это будет полезно, считает Путин.
Однако, говоря про возможность своей поездки в Бразилию на фоне ордера МУС на его арест, Путин отметил, что все понимают происходящее вокруг России. Президент РФ подчеркнул, что с бразильским лидером у него «прекрасные дружеские отношения».
«Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?» – обратил внимание Путин.
Он добавил, что даже если исключить МУС как ограничительный фактор, разговаривать будут только об ордере.
«Мы фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди», – резюмировал Президент России.
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