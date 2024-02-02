Путин объяснил, почему некоторые люди выступают против патриотизма

Люди могут выступать против идеи любви к Родине по двум причинам. Первые попросту не понимают, что делают, однако вторые, напротив, выступают осознанно — по заказу противника. Таким мнением на встрече с участниками форума «Все для победы» поделился Президент России Владимир Путин.

«Тот, кто старается оболгать любовь к Родине, — тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу нашего противника», — уверен он.

Глава государства признал, что среди патриотов есть те, кто может злоупотреблять этой идеей, а также те, для кого она является лишь прикрытием. Люди относятся к патриотизму по-разному, отсюда и штампы, которые некоторые приклеивают к этому понятию.

«Люди так называемых либеральных — я говорю „так называемых“, потому что либерализм — это не проклятие какое-то, здесь тоже много разных направлений, — но все-таки люди этого направления давно уже приклеили штамп такой — „патриотизм — это пристанище негодяев“, — цитирует Путина ТАСС. — Почему? Потому что появляются люди, которые прикрываются любовью к Родине, патриотизмом, и под этой вывеской творят все, что угодно. Такие есть».