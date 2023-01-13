Путин объяснил, почему для него Башкирия — особый регион России

Мужественные люди, творческий и просвещенный ислам, а также ответственное отношение к защите Родины отличают Башкирию с самого момента добровольного присоединения к Российской империи. О том, почему он считает регион особенным, Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Здесь ничего не нужно придумывать. Начнем с того, что с момента добровольного вхождения в состав Российской империи башкиры так же добровольно взяли на себя особую миссию — защиты внешних рубежей Отечества, пограничной стражи. В 1812 году, во время Отечественной войны, Башкирия почти целиком посадила все мужское население с 15 лет на коня, вооружила и отправила на борьбу с врагом. Не менее мужественно и героически вели себя жители республики и во время Великой Отечественной войны», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что республика столь же ответственно относится и к решению задач, поставленных в ходе спецоперации. Ее население тепло и душевно относится к военным и мобилизованным, а также их семьям.

«Ну и, кроме всего прочего Уфа — столица республики, где мы сейчас находимся — так сложилось исторически — всегда была одним из значимых, наиболее важных центров российского ислама, ислама просвещенного, творческого и очень уважаемого в исламском мире. И в то же время патриотически ориентированного, настроенного на взаимодействие со всеми другими традиционными конфессиями нашей страны», — заметил он.

Поэтому, полагает Президент Башкирия всегда играла особую роль в жизни и истории России.

Напомним, что глава государства прибыл в республику на церемонию прощания с Первым Президентом РБ Муртазой Рахимовым, который умер после продолжительной болезни. Попрощаться с политиком и проводить его в последний путь пришли тысячи жителей республики, других регионов. Так, участниками официальной церемонии прощания стали Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.